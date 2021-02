Israël versoepelt coronabeperkingen, vooral voor wie gevaccineerd is

In deze sportschool in Tel Aviv zijn mensen met een vaccinatiebewijs welkom - Reuters

Vanaf vandaag is er meer mogelijk voor Israëliërs die volledig gevaccineerd zijn. Zij kunnen op vertoon van hun zogenoemde groene pas weer een deel van hun oude leven oppakken. Met die privileges hoopt Israël ook twijfelaars te overtuigen zich te laten vaccineren. Israëliërs kunnen hun vaccinatiebewijs een week na de tweede inenting activeren via een app op hun telefoon. Daarmee krijgen ze toegang tot onder meer culturele voorstellingen, sportwedstrijden, zwembaden, gebedshuizen, sportscholen en hotels. Ook mensen die hersteld zijn van het virus en daardoor antistoffen in hun lichaam hebben, maken aanspraak op een groene pas. Volgens de minister van Volksgezondheid gaat het in totaal om 3,2 miljoen Israëliërs. De maatregel komt gelijktijdig met een reeks versoepelingen die voor alle burgers gelden. Zo mogen musea, bibliotheken, markten en winkelcentra hun deuren vandaag voor iedereen weer openen. Mondkapjes en afstand houden blijven wel verplicht, ook voor groene pashouders. Vaccinatiecampagne De afgelopen weken daalde het aantal nieuwe besmettingen in Israël gestaag, onder meer dankzij een voortvarende vaccinatiecampagne. Het land heeft intussen ruim 45 procent van alle burgers ingeënt. En dat werpt zijn vruchten af: onder mensen die volledig zijn gevaccineerd daalt de kans op ziekte door het coronavirus met ruim 95 procent. Toch is nog niet iedereen overtuigd van het vaccin. Sinds een paar weken kan iedere Israëliër boven de 16 zich laten vaccineren, maar het tempo loopt terug. Jonge Israëliërs lijken minder happig op een prik. En ook bij sommige bevolkingsgroepen, zoals onder Arabische Israëliërs en ultra-orthodoxe Joden, blijven de cijfers achter.

In Tel Aviv werden jongeren gelokt met pop-up-vaccinatielocaties in cafés - AFP

Het voordeel voor wie zich laat inenten is een van de manieren om de vaccinatieraad verder op te krikken. Maar de regering heeft nog meer plannen. Zo bereidt het ministerie van Volksgezondheid volgens berichten in de media een wet voor om sommige werknemers te verplichten tot vaccinatie, zoals leraren, politieagenten en zorgpersoneel. Wie weigert, zou elke twee dagen een coronatest moeten doen. Tegenstanders vinden dergelijke maatregelen veel te ver gaan. Dat geldt ook voor een ander plan van het ministerie, om de namen en contactgegevens van burgers die niet gevaccineerd zijn te delen met lokale overheden. Op die manier zouden gemeenten hun bewoners kunnen aansporen om een prik te halen. Volgens een Israëlische privacywaakhond maken zulke maatregelen inbreuk op de privésfeer. En ook groepen die opkomen voor burgerrechten noemen het gevaarlijk en zeer ernstig als medische gegevens van burgers zonder toestemming kunnen worden verspreid.

Quote De helft van de bevolking is nog niet immuun. Hoogste Israëlische corona-ambtenaar over groepsimmuniteit

Maar de voordelen voor gevaccineerde Israëliërs beperken zich niet tot het binnenland. De regering sprak met Griekenland en Cyprus af dat burgers met een groene pas binnenkort op vakantie kunnen naar die twee landen. Omgekeerd kunnen gevaccineerde Grieken en Cyprioten dan ook naar Israël vliegen, zonder in quarantaine te hoeven. Voorlopig is dat nog niet aan de orde, omdat het luchtruim zo goed als gesloten is. Ondanks de snelle vaccinatiecampagne is groepsimmuniteit in Israël volgens experts nog niet binnen handbereik. Een nieuwe lockdown is daarom nog niet uitgesloten, waarschuwde de hoogste corona-ambtenaar op de radio: "de helft van de bevolking is nog niet immuun". Dat komt onder meer doordat kinderen zich vooralsnog niet kunnen laten inenten, omdat het vaccin op hen nog niet getest is. Ook wijzen gezondheidswetenschappers op de situatie in de bezette Palestijnse gebieden.

Vaccinaties in de stad Dura op de Westelijke Jordaanoever - AFP