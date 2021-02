Waterpoloërs sluiten OKT als vijfde af na zege op Frankrijk

De Nederlandse waterpoloërs hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam afgesloten met een overwinning. Oranje, dat al geen kans meer maakte op een olympisch ticket na uitschakeling in de kwartfinales, won met 10-9 van Frankrijk en eindigde daardoor als vijfde op het toernooi.

Nederland en Frankrijk troffen elkaar in de groepsfase ook al. Oranje keek in die wedstrijd na drie periodes tegen een achterstand aan, maar na een spectaculaire slotfase eindigde dat duel in een 11-11 gelijkspel.

In het duel om de vijfde plaats begon de ploeg van bondscoach Harry van der Meer sterk. Na het eerste kwart had Nederland een 4-2 voorsprong, dankzij doelpunten van Guus van IJperen en Kjeld Veenhuis.

Frankrijk komt terug

De Fransen herpakten zich echter in het tweede kwart, waarin Nederland slechts één keer tot scoren kwam. Halverwege de wedstrijd was de stand gelijk: 5-5. In het vervolg van het duel kwam Nederland niet meer lekker in de wedstrijd en liep Frankrijk verder weg. Met nog één kwart te gaan keek Oranje tegen een 5-8 achterstand aan.

Maar net als in het eerste duel tegen Frankrijk, kende Nederland ook dit keer een opleving in het laatste kwart. Bilal Gbadamassi en Pascal Janssen (via twee strafworpen) zorgden ervoor dat de stand weer gelijkgetrokken werd. De Fransen wisten nog slechts één keer te scoren, terwijl bij Nederland ook Veenhuis en Robin Lindhout de Franse keeper nog wisten te verschalken.

'Supertrots op alles en iedereen'

Zodoende wist Oranje het toernooi nog met een mooie zege af te sluiten. "Ik ben supertrots op alles en iedereen", keek bondscoach Van der Meer terug. "Je ziet de veerkracht en de wilskracht bij de jongens om de wedstrijd alsnog naar ons toe te trekken."

Bekijk in de carrousel de reacties van Harry van der Meer en Kjeld Veenhuis: