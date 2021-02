Grandslamrecord in zicht voor Djokovic na negende Australian Open-titel

Het was een dag waarop ook het getal 21 een bijzondere rol speelde. Op 21 februari boekte Djokovic zijn 21ste zege op rij op de Australian Open en voorkwam zo de 21ste overwinning op rij voor Medvedev. De Rus had sinds eind oktober niet meer verloren. Zaterdag greep Naomi Osaka bij de dames de titel met haar 21ste zege op rij.

Federer was dit jaar niet van de partij, omdat hij nog altijd worstelt met een knieblessure. Nadal werd uitgeschakeld in de kwartfinales door Stefanos Tsitsipas. Ook Djokovic had te maken met malheur, hij liep in de derde ronde een buikspierblessure op. Ondanks de hinder die hij daar in het begin van het toernooi van ondervond, denderde hij uiteindelijk solide door naar de zege.

Djokovic veroverde daarmee zijn achttiende grandslamtitel en nadert Roger Federer en Rafael Nadal, die het record van twintig gewonnen grandslamtitels in handen hebben. De Serviër won al zijn negen finales in Melbourne.

Novak Djokovic heeft voor de negende keer de Australian Open gewonnen. De Serviër, die na zijn zevende titel al alleen recordhouder was wat betreft het aantal zeges in Australië, versloeg Daniil Medvedev in de finale met 7-5, 6-2, 6-2.

Medvedev, die eerder al de finale van de US Open (2019) verloren had, kwam moeizaam op gang. Djokovic leidde na een break en twee vlotte opslaggames snel met 3-0.

De Rus (4) knokte zich echter terug, kon steeds vaker zijn ijzersterke backhand in stelling brengen en dat leverde een boeiende eerste set op. Djokovic was de betere in de langere rally's en greep met een break op 6-5 alsnog de set.

De nummer één van de wereld leverde aan het begin van de tweede set zijn opslag in, maar poetste dat vlekje snel weg. Hij maakte amper fouten, bracht alles terug en dreef de Rus tot wanhoop met zijn solide spel vanaf de baseline.

Sjokkend over de baan

Medvedev, die in de finale van de US Open in 2019 tegen Rafael Nadal nog wel knap terugkwam van een 2-0 achterstand in sets, oogde verslagen na het verlies van de tweede set. Hij sjokte over de baan en uitte constant zijn frustraties.

De Rus kreeg nog wel breekkansen in de openingsgame van de derde set, maar toen Djokovic die had weggewerkt was het helemaal gedaan. De Serviër liep uit naar 3-0 en gaf die voorsprong voor het oog van zo'n 10.000 toeschouwers niet meer weg.

Samen trainen

"Ik weet nog wel dat ik een paar jaar geleden mocht trainen met Novak in Monaco. Hij had toen Wimbledon gewonnen en ik was de nummer 500 van de wereld. Ik durfde niets te zeggen, want hij was al een grootheid, maar Novak bleef maar praten en stelde de ene vraag na de andere. Hij is echt een geweldige vent", sprak Medvedev na afloop lovend over Djokovic.