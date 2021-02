Morgen acties voor politiecao, wel boetes voor overtreden coronaregels

De politiebonden willen vanaf morgen 07.00 uur geen boetes voor kleine overtredingen meer uitschrijven. Ze doen dit uit protest tegen het vastlopen in december van de besprekingen over een nieuwe cao. Het kabinet weigert om met een "fatsoenlijk loonaanbod" over de brug te komen, twittert politiebond ACP. Ook andere politiebonden doen aan de actie mee.

De bonden roepen hun leden op alleen bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid, overtredingen van coronavoorschriften en snelheidsovertredingen. Als dat niet het geval is, krijgen overtreders een waarschuwing en een speciale "actiebon". Daarop staat informatie over de actie.

De onderhandelingen liepen in december vast op de lonen. De bonden eisten een verhoging van de salarissen met 2,5 procent in zestien maanden en twee eenmalige uitkeringen van 350 en 300 euro. Dat levert tot 2022 in het gunstigste geval een klein plusje op voor wat betreft de koopkracht, zeggen de bonden.

Minister Grapperhaus wil volgens de bonden niet verder gaan dan een loonsverhoging van 1,3 procent en twee uitkeringen van 300 euro. Het kabinet zag geen ruimte om de bonden verder tegemoet te komen.