Directeur Eredivisie CV: 'Klok betaald voetbal al lang op twee voor twaalf'

Helemaal zonder inkomsten zitten de clubs dit seizoen niet, want seizoenkaarthouders en sponsors zijn blijven betalen, weet De Jong. "De supporters en sponsors zijn superloyaal aan hun club. Het wordt wel een probleem als zij hun geld gaan terugvragen. Dus wat je de komende tijd gaat zien, is dat clubs de fans gaan smeken hun geld niet terug te vragen."

De Jong ziet dat veel clubs uit de eredivisie en de eerste divisie in de financiële problemen zitten. "Er zijn nog geen clubs die echt op de rand van omvallen staan, maar dat kan de komende maanden wel gaan gebeuren", aldus De Jong, die ook weet dat clubs er niet snel voor uit zullen komen dat ze in zwaar weer verkeren. "Clubs zijn bang dat hun spelers dan minder waard worden en die wil je nog wel verkopen."

Vanwege de coronacrisis is er al het hele seizoen geen publiek welkom bij voetbalwedstrijden en daardoor lopen de clubs veel inkomsten mis. "De situatie is alarmerend, omdat het voetbal extreem afhankelijk is van wedstrijdbaten, inkomsten op de wedstrijddag", legt De Jong uit. "Veertig tot zestig procent van de inkomsten van een club komt namelijk uit wedstrijdbaten en die zijn er nu niet."

"Er is geen klok die al zo lang op twee voor twaalf staat als die van het voetbal." Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, noemt de situatie in het Nederlands betaald voetbal 'alarmerend' en spreekt de hoop uit dat er mede door de Fieldlab-tests met supporters in het stadion snel weer perspectief komt voor de voetbalclubs.

De directeur van de Eredivisie CV ziet het niet als vanzelfsprekendheid dat de clubs ook volgend seizoen weer zo veel seizoenkaarten zullen verkopen. "Het is niet alleen een coronacrisis, maar ook een economische crisis. Mensen moeten keuzes maken waar ze hun geld aan uitgeven en dan kan ik me voorstellen dat het voetbal niet de hoogste prioriteit heeft."

"We hebben een stip op de horizon nodig waar we naartoe kunnen werken", zegt De Jong. "Als je weet dat je op een bepaalde datum weer terug kan naar het oude normaal, kun je gaan inventariseren wat de schade is en dan kun je met een herstelplan komen. Nu zijn we een marathon aan het lopen die niet eindigt na 42 kilometer en 195 meter. De finishlijn schuift steeds op."

Terug naar volle stadions

Mede daarom is De Jong blij met de Fieldlab-tests, te beginnen zondag bij het duel in de eerste divisie tussen NEC en De Graafschap, waar 1.300 fans aanwezig zullen zijn. "Het is een begin naar het oude normaal, waarbij je uiteindelijk terug wil naar volle stadions. We hopen dat we dit seizoen nog één of meerdere keren in stadions met beperkt publiek kunnen spelen, om de loyaliteit tussen supporters, sponsors en clubs overeind te houden."

Volgens hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss zijn uitverkochte stadions pas weer mogelijk in 2022, maar De Jong kan zich niet in die uitspraak vinden. "Ik vind het prematuur en het past niet in het geluid dat wij horen van minister Van Ark. Als meneer Voss zegt dat er geen volle stadions mogelijk zijn, zet hij eigenlijk Nederland op slot. Dan kun je ook niet meer naar een café, een pretpark of een popconcert."