Letsch wil slechte reeks Vitesse doorbreken: 'Net een relatie, gaat niet vanzelf'

De laatste keer dat Vitesse toewerkte naar een wedstrijd tegen PSV, was de competitie pas vijf duels oud. Vitesse barstte van het zelfvertrouwen, heerste in elk duel, had maar nipt verloren van Ajax en had bovendien al vier zeges op zak. Hoe het nu gaat, met een duel met PSV in het vooruitzicht? "Het zelfvertrouwen is iets minder..."

Trainer Thomas Letsch moet even zoeken naar de juiste verklaring. Want ook hij weet dat er eigenlijk een reden moet zijn voor de reeks van vier duels van zijn ploeg zonder zege. "Maar het heeft niet één oorzaak", luidt zijn antwoord.

Hij heeft er naar gezocht afgelopen week. Zat met de spelers om tafel, bekeek beelden met de selectie. "We hebben bekeken wat er wél goed ging." En hij trainde ook extra op zaken die nu fout gaan. "Dat ons zelfvertrouwen minder is, hoeft eigenlijk niet. Want we hebben dit seizoen al laten zien dat we het wel kunnen."