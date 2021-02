Dekker gaat zich bij profdebuut meten met wereldtop: 'Benieuwd waar ik sta'

David Dekker, de 23-jarige zoon van voormalig profwielrenner Erik Dekker, debuteert zondag als prof in de UAE Tour, de eerste serieuze WorldTour-koers in 2021. "Ik droom van winnen natuurlijk, dat is het mooiste wat er is."

Het profdebuut van Dekker stond eigenlijk twee weken eerder gepland, bij de Ronde van Valencia, maar deze werd afgelast vanwege de coronapandemie. "Daar baalde ik echt van. Ik had het gevoel dat ik er klaar voor was."

Meten met wereldtop

De sprinter van Jumbo-Visma staat daarom te popelen om te beginnen aan de UAE Tour, waar hij zich kan gaan meten met de wereldtop. "Ik ben zelf heel erg benieuwd waar ik sta ten opzichte van de wereldtoppers, of ze me op tien lengtes sprinten of dat ik er heel dichtbij kan zitten. Ik heb heel veel zin om daarachter te komen."