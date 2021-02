Van Premier League dromende Zweedse backs wacht Derby van het Noorden

Zweedse backs van Heerenveen en Groningen wensen elkaar succes - NOS

De Derby van het Noorden tussen sc Heerenveen en FC Groningen brengt ook een aantal spelers op de been wier wieg nog veel noordelijker stond dan in de provincies Friesland of Groningen. Rami Kaib en Gabriel Gudmundsson bijvoorbeeld, allebei uit Zweden en allebei ook nog eens linkerverdediger. De 23-jarige Kaib streek pas begin dit jaar neer in Friesland. Hij verruilde IF Elsborg voor sc Heerenveen en liet zich al snel gelden: afgelopen woensdag kwam de openingstreffer in het met 4-3 gewonnen bekerduel met Feyenoord van de voet van de mee opgerukte back.

Heerenveen-speler Rami Kaib heeft de 1-0 gemaakt in het bekerduel met Feyenoord - Pro Shots

Zijn vlotte aanpassing verbaast hem niet. "Mijn speelstijl past goed bij het Nederlandse voetbal. Er wordt veel aangevallen en de spelers lopen veel. Zo'n type speler ben ik ook", vertelt Kaib, die een bekerronde eerder de assist leverde voor de gelijkmaker tegen FC Emmen. Zoon van international Gabriel Gudmundsson loopt al ietsje langer mee in de eredivisie. De 21-jarige zoon van zevenvoudig international Niklas Gudmundsson kwam in de zomer van 2019 over van Halmstads BK, dat op het tweede Zweedse niveau uitkwam, en maakte in augustus van dat jaar zijn debuut bij FC Groningen. Gudmundsson is van oorsprong een offensief ingestelde voetballer, die bij zijn oude club zelfs in de spits geposteerd werd. Inmiddels is hij omgeschoold tot linksback, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan.

FC Groningen-speler Gabriel Gudmundsson - Pro Shots

"Ik ben een aanvallende linksback, maar dat past goed bij me, met mijn kracht en snelheid. Ik kan naar voren komen en voorzetten en assists geven. Dus ik ben er blij mee." Premier League Beide Zweden winden er geen doekjes om: ze beschouwen de eredivisie vooral als een goede leerschool en dus ook als een opstapje naar een grotere club en grotere competitie. De ambities liegen er niet om. "Mijn droom is Chelsea of Manchester City", zegt Kaib zonder omhaal. "Voor mij is het Liverpool", ziet Gudmundsson al levendig voor zich. De tijd zal leren of de Premier League haalbare kaart is gebleken. Maar eerst mogen beide landgenoten het genoegen smaken van de Derby van het Noorden.