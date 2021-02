Griekse acteur en regisseur opgepakt na beschuldigingen van verkrachting

In Griekenland is acteur en regisseur Dimitris Lignadis (56) opgepakt voor verkrachting. Hij meldde zich op het hoofdbureau van de politie in Athene, nadat media hadden bericht dat zeker twee mensen aangifte tegen hem hebben gedaan.

Een van hen is een man van 25. Lignadis zou hem in 2010, toen de man 14 jaar oud was, hebben verkracht. Lignadis zelf wijst de beschuldigingen van de hand.

De acteur en regisseur was sinds 2019 artistiek directeur van het Griekse Nationale Theater. Hij nam daar twee weken geleden ontslag, nadat de eerste berichten over seksueel wangedrag waren opgedoken.

De Griekse minister van Cultuur Lina Mendoni noemde hem vrijdag een "gevaarlijke man". "Vanaf het moment dat de geruchten opdoken, hebben we geëist dat hij de waarheid zou vertellen", zei ze. "Hij heeft ons misleid, hij heeft mij misleid."

In Griekenland is een #MeToodiscussie op gang gekomen, nadat begin dit jaar een bekende zeiler bekend had gemaakt dat ze in 1998 door een vooraanstaand lid van de zeilbond op een hotelkamer was misbruikt.