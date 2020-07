Hooggerechtshof VS staat federale executies van viertal toch toe

De executies van vier terdoodveroordeelden die gisteren werden verboden door een rechtbank in Washington, mogen van het Amerikaanse Hooggerechtshof toch doorgaan.

De vier moordenaars werden door een federale rechtbank tot de doodstraf veroordeeld. De eerste executie stond voor maandag gepland. Veroordeelde Daniel Lewis Lee kreeg enkele uren voor zijn executie echter te horen dat het niet doorging.

Twee executies stonden later deze week gepland en een derde volgende maand. Wanneer de straffen daadwerkelijk worden voltrokken, is niet bekend. Het gaat om de eerste federale executies in zeventien jaar tijd.

Daniel Lewis Lee kreeg de doodstraf wegens de moord in 1996 op drie leden van een familie in Arkansas. Het jongste slachtoffer was een meisje van 8. Ook in de andere drie gevallen ging het om moorden waarbij een of meerdere kinderen werden omgebracht.

Dodelijke injecties

De lagere rechtbank in Washington oordeelde gisteren dat meer tijd nodig is om klachten tegen de dodelijke injecties, met het middel pentobarbital, te behandelen en stelde de executies uit. Een medische deskundige die voor de terdoodveroordeelden als getuige optrad, zei dat het middel hevige bloedingen in de longen kan veroorzaken, zodat iemand voordat hij het bewustzijn verliest het gevoel krijgt dat hij verdrinkt. Het Hooggerechtshof was het niet eens met het uitstel.

Federale executies komen slechts sporadisch voor. Tussen 2001 en 2003 werden er drie mensen geëxecuteerd. Daarvoor was de laatste in 1963. Met de hervatting van de doodstraf willen het ministerie van Justitie en president Trump hun strenge beleid kracht bijzetten.

De executies van terdoodveroordeelden ging in enkele staten gewoon door de laatste jaren. Die mensen werden veroordeeld door rechtbanken van die staten, zoals in Texas. In ruim twintig Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft.