Ondanks mislopen Spelen ziet KNZB-directeur rooskleurige toekomst waterpoloërs

Desondanks kijkt Robin van Galen, voormalig bondscoach en de huidige commercieel directeur van de KNZB, met trots terug op de prestaties van de waterpoloërs. "Als je ziet welke stappen we hebben gezet de afgelopen acht jaar, dan mag je daar best trots op zijn."

Het traject om de Nederlandse waterpoloërs weer naar de subtop van het waterpolo te krijgen begon al in 2013, toen Van Galen werd aangesteld als bondscoach. "We moesten echt op nul beginnen", blikt hij acht jaar later terug.

"In 2012 werd het beleid ontwikkeld en werd er gezegd 'als je niet in de toptien van de wereld staat, krijg je geen geld voor je programma'. We stonden toen rond plaats veertig, dus dan krijg je niks." Volgens de directeur was het een legitieme eis van sportkoepel NOC*NSF. "Dan moet je op een andere manier aan je geld zien te komen."

Spelers detacheren

Dat geld kwam er wel, maar Van Galens missie om de waterpoloërs aan de Olympische Spelen van 2016 deel te laten nemen, mislukte. Hij bracht het team wel naar een hoger niveau, maar daar was een voor het waterpolo bijzondere constructie voor nodig.

"De ontwikkeling ging ons niet snel genoeg. Dus we hebben eigenlijk een soort van detacheringsbureau opgestart door waterpolospelers her en der te stationeren in het buitenland. Ze konden zich daar sneller ontwikkelen dan in de Nederlandse competitie."

Inmiddels ziet Van Galen dat de mannen langzamerhand weer hun heil zoeken in Nederland.