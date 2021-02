Drietal opgepakt na plofkraak in Amsterdam

In Amsterdam zijn vannacht na een plofkraak drie verdachten aangehouden. Doelwit was een geldautomaat van een avondwinkel aan de Overtoom.

De plofkraak was rond twee uur vannacht, meldt de politie. Of de verdachten op de plek van de kraak zijn aangehouden of elders is niet bekendgemaakt. Ook over de identiteit van het drietal is nog niets duidelijk.

Het pand heeft flinke schade opgelopen, is ook op beelden te zien. Of er geld weg is, is nog onduidelijk.

Vanwege het lopende onderzoek en het puin dat op straat ligt, rijdt de tram er vanochtend niet.