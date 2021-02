Vaccinaties in Australië begonnen • 'Britten nog deze zomer ingeënt'

In Australië is de eerste vaccinatie gezet. Dat gebeurde bij premier Morrison in een verzorgingstehuis in Sydney. "Dit is het begin van een grote game change", zei de premier nadat hij de prik had gekregen. "Vanaf nu zal elke dag iets normaler worden."

Behalve Morrison werden ook de bewoners en medewerkers van het tehuis ingeënt. Ze kregen het vaccin van Pfizer/BioNTech, waarvan deze week de eerste doses aankwamen op de luchthaven van Sydney.

Het is de bedoeling dat eind maart zo'n 4 miljoen van de ongeveer 25 miljoen Australiërs zijn gevaccineerd, te beginnen met onder anderen zorgpersoneel en bewoners van verpleeghuizen.

Australië heeft de coronapandemie vooralsnog beter doorstaan dan veel westerse landen. Sinds de uitbraak zijn een kleine 29.000 besmettingen vastgesteld. Het officiële dodental staat op 909.