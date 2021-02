RIVM: ruim 154.400 mensen twee keer geprikt • Catshuisberaad coronamaatregelen

In een interview met nieuwszender CNN heeft de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci gezegd dat Amerikanen in 2022 mogelijk nog met een mondkapje zullen rondlopen. De maatregelen in de VS om verspreiding van het virus tegen te gaan, zullen volgens hem wel soepeler worden naarmate er meer mensen zijn gevaccineerd.

Dat de VS richting de 500.000 coronadoden gaat, noemde Fauci in het gesprek "vreselijk" en "historisch". "Decennia later zullen mensen het over deze vreeslijke historische mijlpaal in de geschiedenis van ons land hebben", zei hij.