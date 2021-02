'Kappers 2 maart weer open' • RIVM: ruim 154.400 mensen twee keer geprikt

De miljoenste coronaprik is ergens vandaag gezet, volgens demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. In dat cijfer zijn eerste en tweede vaccinaties bij elkaar opgeteld. Of het écht de miljoenste vaccinatie is is onzeker: het is een aanname op basis van berekeningen van betrokken instanties.

Het RIVM schat dat ruim 154.400 mensen twee keer zijn geprikt. "Hoe sneller we gaan, hoe sneller we weer terug kunnen naar 'gewoon", zegt De Jonge in een video op Twitter. "Prik voor prik komen we dichter bij het leven waar we allemaal zo naar snakken."

Na een trage start, geklungel met cijfers en meerdere wijzigingen in de vaccinatiestrategie lijkt Nederland nu in vergelijking met andere Europese landen bij de middenmoot te horen. Een maand geleden bungelde Nederland nog onderaan de Europese lijst van landen, uitgesplitst naar het aandeel ingeënte inwoners.

Inmiddels heeft volgens de Europese evenknie van het RIVM, het ECDC, 4,5 procent van de Nederlanders een eerste prik gekregen. Dat is een hoger percentage dan in onder meer België (4 procent), Duitsland (4 procent) en Spanje (3,9 procent).

'Miljoenste prik vandaag gezet', Nederland nu rond Europees vaccinatiegemiddelde