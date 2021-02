LCPS: ziekenhuisopnames coronapatiënten stabiel• Catshuisberaad coronamaatregelen

Het aantal meldingen van geluidsoverlast in en om het huis is vorig jaar met 50 procent gestegen ten opzichte van 2019. Er werd minder geklaagd over evenementen en horeca, maar het aantal meldingen van geluidsoverlast bij mensen thuis steeg van 312 naar 467 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de politie waar KRO-NCRV's Pointer over bericht.

"Het gaat om een breed scala aan klachten", zegt een politiewoordvoerder tegen Pointer. "Denk aan een stereo-installatie die veel te hard staat, maar ook aan een buurman die met meubels schuift of iemand die stampvoetend door het huis loopt. Het gaat dus niet altijd om zaken waarbij de politie moet worden ingeschakeld."

Voor de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) was het coronajaar drukker dan voorgaande jaren. De stichting zag een toename van 25 procent in vragen over geluid, met name op het gebied van woon- en leefgeluiden en omgevingslawaai.

De stijging komt volgens directeur Erik Roelofsen doordat mensen meer thuis zijn en er meer geklust wordt in en om het huis. Het wegvallen van verkeer en ander lawaai zorgt er bovendien voor dat geluiden meer opvallen.