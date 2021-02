Beeldhouwer Arturo Di Modica (Stier van Wall Street) overleden

Di Modica's beroemdste werk, Charging Bull, is een beeld van bijna vijf meter lang en drie meter hoog. In december 1989 plaatste hij het 's nachts zonder toestemming voor het beursgebouw op Wall Street.

De Italiaanse beeldhouwer Arturo Di Modica, bekend van het iconische bronzen beeld van een stier in New York, is overleden. De 80-jarige kunstenaar was al enige tijd ziek en overleed thuis op Sicilië.

De Italiaan, die destijds al vijftien jaar in New York woonde en werkte, zei dat het een kerstcadeau was voor de inwoners van de stad. De stier stond volgens hem symbool voor de kracht die het Amerikaanse volk had getoond in de nasleep van de beurscrash van 1987.

De politie verwijderde het 3200 kilo wegende beeld aanvankelijk, maar na publieke protesten kreeg de stier alsnog een plek, iets verderop in het New Yorkse zakendistrict. Daar groeide het beeld uit tot een grote toeristische attractie. Het werd het symbool van Wall Street.

Beursplein in Amsterdam

Di Modica plaatste later een soortgelijk kunstwerk bij het beursgebouw in Shanghai en ook het Beursplein in Amsterdam kreeg in 2012 ongevraagd een bronzen stier van de Italiaan cadeau. Ook die werd na verloop van tijd een stukje verplaatst: volgens de gemeente stond hij in de weg.

Ander werk van Di Modica staat onder meer in het Rockefeller Center en bij het nationaal monument Castle Clinton, ook in New York. Volgens de Siciliaanse gemeente Vittoria, waar hij stierf, werkte hij de afgelopen tijd aan een veertig meter hoog paardenbeeld dat er langs een rivier moest komen te staan.