Luchtvaartpolitie onderzoekt vallende brokstukken Meerssen

Het team Luchtvaarttoezicht van de politie doet onderzoek naar het incident met het vrachtvliegtuig dat gistermiddag onderdelen verloor boven Meerssen. Bekeken wordt of er sprake is van verwijtbare schuld.

De Boeing 747 vertrok rond 16.10 uur van Maastricht Aachen Airport op weg naar New York en kreeg al snel problemen. Een van de motoren vloog in brand en verloor stukken van de turbinebladen. In Meerssen raakten auto's en huizen beschadigd en twee mensen raakten gewond.

Het toestel vloog op drie motoren verder en landde op de luchthaven van Luik, net over de Belgische grens. Luchtvaartmaatschappij Longtail Aviation, uit Bermuda, wil zo snel mogelijk met een vervangende motor alsnog naar New York vliegen.

Het bedrijf zegt dat het zal meewerken aan onderzoeken naar de toedracht van het incident. Behalve de politie heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verkennend onderzoek ingesteld.

Zorgen bij omwonenden

Het voorval heeft tot nieuwe zorgen geleid bij het Burgerinitiatief Omwonenden Maastricht Aachen Airport, een groep mensen die al langer kritisch zijn over het vliegveld. Voorzitter Lou Wanten zegt tegen 1Limburg dat hij er niet aan moet denken wat er was gebeurd als de brokstukken waren gevallen op het nabijgelegen industrieterrein Chemelot. "Dan hadden we een verschrikkelijk inferno gehad."

Volgens Wanten moet het incident leiden tot een verbod op oudere vrachtvliegtuigen op de luchthaven van Maastricht. "Verbied die toestellen nu. Ze zijn oud, ze zijn maar matig onderhouden en de uitstoot ervan is ook levensgevaarlijk."