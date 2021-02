Fortuna duwt ADO dieper het moeras in

In een duel dat nauwelijks kon boeien heeft Fortuna Sittard in eigen huis met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. Het iets sterkere Fortuna kwam na een klein half uur verdiend op 1-0, al kwam daar wel wat geluk bij kijken: Lisandro Semedo trof via ADO-verdediger Boy Kemper doel.

ADO, waar winteraankoop Abdenasser el Khayati zijn eerste minuten mocht maken, toonde strijdlust en ging op zoek naar de 1-1. Dat leverde niets op en de tegenaanvallen van de Limburgers waren gevaarlijker.

Het lukte de bezoekers ook na rust maar niet om kansen te creëren. Ze gaven wel ruimte weg, maar daar deed Fortuna ook lange tijd niks mee.