Nederlaag bij FC Emmen kost PEC Zwolle-trainer Stegeman de kop

PEC staat in de eredivisie op de dertiende plaats met 23 punten uit 23 wedstrijden, tien punten boven nummer zestien (Willem II) en zeventien (ADO Den Haag). De nummer zeventien en achttien degraderen direct uit de eredivisie, de nummer zestien kan het vege lijf nog redden via de nacompetitie.

Stegeman was aan zijn tweede seizoen bij de Zwolse eredivisieploeg bezig. PEC stond vorig seizoen op de vijftiende plaats toen het seizoen in maart werd afgebroken. PEC laat in een persbericht weten spoedig een nieuwe hoofdtrainer te presenteren.