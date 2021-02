Lukkien: 'Weleens lekker om te kunnen zeggen dat je gewonnen hebt'

"Dit was de 23ste, hè...? Dan is het weleens lekker om eindelijk te kunnen zeggen dat je een keer hebt gewonnen." De 3-2 overwinning op PEC Zwolle heeft de gemoederen bij FC Emmen goed gedaan. "En we hebben terecht gewonnen ook", vindt trainer Dick Lukkien.

De eerste 22 competitieronden bleef de club verstoken van een zege en dat ging flink knagen bij de hekkensluiter. Vandaar dat de winst op PEC veel betekende voor Lukkien. "Ja, zeker. Je kunt als trainer allerlei verhalen houden, maar uiteindelijk moet dat gevoed worden met resultaten op het veld. Gelukkig kennen we elkaar al langer hier; ze weten waar ik voor sta. Maar dat die overwinning heel belangrijk is voor mij, daar kan geen misverstand over bestaan."

"En ook heel belangrijk voor de club, want we leven weer een beetje. Ik ben er ook trots op dat we ondanks het feit dat we in heel zwaar weer zitten, toch in elkaar zijn blijven geloven en vertrouwen hebben gehouden. De puzzel begint nu een beetje te vallen."

Het was niet voor het eerst dit seizoen, bekent hij, maar aanvoerder Michael de Leeuw had voor het duel met PEC in de kleedkamer al het gevoel dat de eerste overwinning van FC Emmen nabij was. "Ik denk dat we dat na een minuut of tien ook op het veld hebben laten zien met goed voetbal."

"Het was een verdiende overwinning, vind ik. Tuurlijk hebben we de laatste minuten nog met dichtgeknepen billen gezeten, omdat toch de angst leefde: we gaan dit toch niet meer weggeven? Want PEC creëerde niets, maar toch kregen we twee goals tegen uit vrije ballen."