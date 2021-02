Hekkensluiter FC Emmen boekt tegen PEC Zwolle eindelijk een zege

Het heeft even geduurd, maar in de 23ste competitiewedstrijd van het seizoen heeft FC Emmen dan eindelijk z'n eerste overwinning geboekt. Slachtoffer van de dadendrang van de hekkensluiter werd PEC Zwolle, dat met 3-2 ten onder ging in stadion De Oude Meerdijk.

De zege brengt weer een beetje hoop in de Drentse harten, hoewel de achterstand op Willem II (zeventiende) en ADO Den Haag (zestiende) nog altijd vier punten bedraagt.

Doelrijpe kansen bleven lang achterwege in de eerste helft, maar in de laatste tien minuten brandde het plots los. In de 36ste minuut kwam Emmen, de ploeg ook die daar het meeste aanspraak op mocht maken, op 1-0. De voor de tweede keer van Anderlecht gehuurde Luka Adzic kreeg de bal via een gelukkige kluts met Bram van Polen mee, maar rondde daarna vakkundig af met een schuiver in de verre hoek.

Kort oponthoud

Nadat een van buiten het lege stadion geworpen vuurwerkbom voor een kort oponthoud had gezorgd, kwam PEC alweer snel op gelijke hoogte. Van Polen claimde de bal verlengd te hebben, maar ook zonder die amper waarneembare touché was de vrije trap van Manuel Benson het Drentse doel ingedraaid.