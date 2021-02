All Blacks-legende Carter zet punt achter loopbaan

Rugby'er Dan Carter heeft zijn afscheid als professioneel speler aangekondigd. De 38-jarige Nieuw-Zeelander won twee keer het WK met de 'All Blacks' en wordt beschouwd als een van de beste spelers aller tijden.

Carter, die speelde als fly-half, werd prof in 2002 en won titels in zijn geboorteland, Japan en Frankrijk. Hij werd drie keer uitgeroepen tot beste speler ter wereld.

Zijn grootste successen vierde hij met de nationale ploeg. Hij heeft 112 interlands achter zijn naam staan en was daarin goed voor 1.598 punten, waarmee hij recordhouder is.

Carter maakte deel uit van de ploeg die in 2011 wereldkampioen werd, hoewel hij de laatste wedstrijden van het toernooi met een blessure aan de kant stond. In 2015 was hij de uitblinker in de gewonnen WK-finale tegen Australië.

"Ik heb deze sport 32 jaar gespeeld en het heeft me gevormd tot de persoon die ik nu ben", schrijft Carter op Instagram. "Het doet me verdriet om te stoppen als speler, maar dit is het juiste moment. Rugby zal altijd deel van mijn leven zijn."