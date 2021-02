VVD-lijsttrekker Rutte: 'Vreselijk dat jongeren het zo zwaar hebben'

Rutte bij NOS op 3 - NOS - Stefan Heijdendael

Meer huizen bouwen, middelbare scholen openen en extra kernreactoren: het zijn voorbeelden van onderwerpen waarover demissionair premier Mark Rutte met jongeren in gesprek ging op de eerste avond van het NOS op 3 verkiezingsprogramma. De VVD-lijsttrekker beantwoordde vragen van jongeren in de studio en van kijkers die ze via sociale media konden stellen. Het ging vaak over de coronamaatregelen. Zo vroegen veel mensen zich af of de horeca en sportscholen weer open kunnen, maar daar wilde Rutte niets over zeggen. Wel hoopt hij dat de middelbare scholen weer open kunnen, al dan niet gedeeltelijk. Het demissionaire kabinet gaat de komende dagen in gesprek over de huidige situatie en eventuele versoepelingen. Een van de gasten in de studio kaartte aan dat veel jongeren last hebben van de coronamaatregelen en soms zelfs depressief zijn. Zijn er mogelijkheden voor hen om meer vrijheid te krijgen? Dit was Ruttes antwoord:

Al voor het gesprek met Rutte van start ging, ontving NOS op 3 veel vragen van jongeren over huisvesting. Jongeren zeggen dat het moeilijk is om een betaalbare woning te vinden, zeker in de Randstad. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en het is zelfs voor mensen met een goed inkomen soms problematisch om een huis te kopen. Volgens de lijsttrekker moeten er meer woningen worden bijgebouwd. Ook noemt hij kantoorruimte ombouwen tot starterswoningen een optie voor de woningnood. Rutte is er zeker van dat het lang duurt voordat het probleem is opgelost:

Lange wachttijden bij Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en jeugdzorg kwamen ook ter sprake. Momenteel is jeugdzorg in handen van gemeenten. Die hebben niet altijd genoeg geld beschikbaar, waardoor er vaak op jeugdzorg wordt bezuinigd. Via Zoom vroeg Janna aan Rutte hoe hij die bezuinigingen wil aanpakken. De VVD-lijsttrekker vindt dat er meer geld naar jeugdzorg moet:

Ook het klimaat kwam aan bod. Gaat Nederland de klimaatdoelen halen? Dat houdt in: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, en 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. De demissionair premier denkt dat het gaat lukken, maar dan moet er wel kernenergie worden opgewerkt. En daar zijn meer kernreactoren voor nodig, stelt hij:

