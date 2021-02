Weer rellen in Barcelona om arrestatie rapper, tientallen arrestaties

In Spanje zijn voor de vijfde avond op rij betogingen gehouden tegen de arrestatie van rapper Pablo Hasél. Op de meeste plaatsen verliep het protest rustig, maar in Barcelona liep het wel weer uit de hand. Daar waren volgens de politie zo'n 6000 mensen op de been, de grootste opkomst tot nu toe.

Relschoppers gooiden in de Catalaanse hoofdstad met projectielen en fakkels naar de politie. Ook wierpen mensen brandende barricades op en werden bankfilialen en winkels aangevallen. Dat gebeurde onder meer in de chique winkelstraat Passeig de Gràcia.

In Barcelona zijn zeker 31 mensen opgepakt. Er waren volgens de politie ook twee arrestaties in Tarragona en één in Lleída.

Majesteitsschennis

Sinds dinsdag wordt in heel Spanje gedemonstreerd voor de vrijlating van de rapper, die is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten. Hij werd dinsdag gearresteerd. De demonstranten vinden dat de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt.

Ook de Spaanse politiek maakt zich druk over de kwestie. De sociaaldemocratische regeringspartij PSOE wil het wetsartikel over majesteitsschennis afzwakken, coalitiepartner Podemos wil er helemaal van af.