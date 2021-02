AZ in Venlo te sterk voor tiental VVV

Drie dagen na het halen van de halve finales in de beker heeft VVV-Venlo z'n derde opeenvolgende competitienederlaag geleden. AZ won in De Koel met 4-1.

Een sterk begin van AZ resulteerde al snel in kansen, een schot van Myron Boadu op de paal en een prachtige goal van Jesper Karlsson, die de bal in de verre hoek krulde.

Na de onverwachte 1-1 van VVV, Christos Donis kopte raak, werd het overwicht van AZ wat minder. Daardoor liep VVV voor rust geen schade meer op, maar dat veranderde in de tweede helft al snel.

Negatief record voor Kum

Eerst scoorde Hakon Evjen, de vervanger van de met corona kampende Calvin Stengs, met een schuiver. Enkele minuten later werd de hoop voor VVV op een goed resultaat de grond in geboord toen Chris Kum rood kreeg. De verdediger liep als laatste man de doorgebroken Boadu omver en mocht gaan douchen.

Het was voor Kum de zevende keer in zijn carrière dat hij in de eredivisie met rood van het veld moest. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met 'recordhouders' Joey van den Berg en Gregoor van Dijk.

Tegen tien man had AZ nog minder te duchten van de tegenstander en liep het simpel uit naar 1-4. Boadu stond twee keer op de goede plaats om zijn zevende en achtste treffer van het seizoen te maken.