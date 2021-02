Biden verklaart Texas tot rampgebied, zeker 70 doden door vrieskou

In reactie op de ernstige verstoringen van het stroom- en waternet in Texas heeft de Amerikaanse president Biden de staat uitgeroepen tot rampgebied. Texas is dagenlang geteisterd door extreem winterweer en na een piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk kwamen miljoenen inwoners zonder stroom te zitten. Ruim de helft van de Texanen heeft nog altijd verminderd toegang tot schoon water.

Door de staat uit te roepen tot rampgebied, kan er op federaal niveau geld beschikbaar worden gemaakt voor de getroffen inwoners. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting, reparaties aan woningen en leningen voor mensen die slecht verzekerd zijn en schade hebben.

Inmiddels vriest het niet meer in Texas en hebben veel mensen weer stroom in huis, maar de staat kampt nog altijd met ernstige problemen door het extreme weer. Zeker 70 mensen kwamen om het leven, onder meer door koolmonoxidevergiftiging, branden door kachels en onderkoeling. In woningen in verschillende plaatsen werden lichamen aangetroffen van mensen die vermoedelijk in de afgelopen dagen zijn doodgevroren.

Verder zitten veel mensen zonder eten en kampen nog zo'n 14 miljoen Texanen met problemen met de watervoorziening.

Smeltwater

In ongeveer de helft van de staat geldt het advies om water te koken voor gebruik, omdat de waterzuiveringssystemen door de stroomstoring niet of niet goed werken. Ook in delen waar de zuiveringssystemen niet hebben platgelegen, zijn er problemen met de watervoorziening. Veel pijpleidingen zijn afgesloten uit angst voor bevriezing.

Inwoners die geen toegang tot water hebben, wordt geadviseerd om smeltwater van sneeuw op te vangen om bijvoorbeeld het toilet door te spoelen. Ook krijgen ze het advies om hulp te vragen aan hun buren.

Ondertussen wordt er volop gehamsterd in de staat en raakt het eten op in sommige winkels. Ook de voedselbanken kunnen steeds moeilijker voldoen aan de grote vraag.

Biden wil naar Texas

President Biden is van plan om Texas te bezoeken, maar zegt dat pas te doen als hij de staat daarmee niet tot last is. "Als de president landt, in welke stad in Amerika dan ook, dan heeft dat een flinke staart. En ze werken zich daar te pletter om voor hun mensen te zorgen", zei hij.