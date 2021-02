"Ik voel me niet gerepresenteerd, ik volg de politiek al jaren niet"

Wat verwachten Nederlanders straks van de nieuwe regering? In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen trekt Nieuwsuur in de serie 'Buiten het Binnenhof' door Nederland om met mensen over politieke thema's te praten. Want de politiek wordt in Den Haag gemaakt, maar de gevolgen zie je in het land.

Tijdens de Black Lives Matter-protesten werd vorig jaar massaal gedemonstreerd tegen racisme. Premier Rutte sprak zich voor het eerst tegen 'systemisch racisme' uit. Maar wat betekenen deze woorden in de praktijk?

Aissa Traoré is voorzichtig positief, maar er moet volgens haar nog veel gebeuren. In de media ziet ze nog maar weinig diversiteit. "En áls je kleur ziet, dan zijn het de stereotyperende beelden. De Surinamer die vreemdgaat, donkere mensen die criminelen voorstellen", zegt Traoré. Om toch een ander geluid te laten horen, werkt ze mee aan de online talkshow 'Mannenhart', gemaakt door mensen van kleur.

Ook in de politiek moeten nog veel stappen worden gemaakt, zegt Rudy van der Beek, oprichter van de zwarte studentenvereniging Tribez. Hij constateert dat er nul zwarte Kamerleden zijn. "Echt belachelijk. Er zijn heel veel zwarte mensen in Nederland. Hoe kan er worden gesproken over bepaalde belangen, als er geen vertegenwoordigers zijn?"

"Ik voel me niet gerepresenteerd. Het is een van de redenen waarom ik me al jaren niet meer in de politiek verdiep", zegt theaterproducent Traoré: