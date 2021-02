Oranje pakt ticket voor EK basketbal met stunt tegen Kroatië

De Nederlandse basketballers hebben zich geplaatst voor het EK, dat volgend jaar in vier landen (Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië) wordt georganiseerd. Oranje stuntte met een knappe overwinning op topland Kroatië. Oranje won in Istanbul met 65-57.

Nederland gaat voor de tweede keer sinds 1989 naar het EK. De laatste keer dat Oranje deelnam was in 2015.

In de vorige ontmoeting met Kroatië had Nederland al bijna voor een verrassing gezorgd, maar in het laatste kwart werd toen een voorsprong uit handen gegeven.

Ditmaal liet Oranje de nummer vijf van de Olympische Spelen van 2016 niet ontsnappen.