Atleten Van Gool en Sedney veroveren indoortitel

Joris van Gool heeft tijdens zijn Nederlandse titel op de 60 meter geprolongeerd. Bij de vrouwen ging de titel naar Naomi Sedney.

Van Gool won de finale met 6,62 en bleef daarmee net iets boven zijn Nederlands record van 6,58, dat hij enkele weken geleden liep in Dortmund.

Christopher Garia werd tweede in 6,71, Keitharo Oosterwolde pakte het brons met 6,81. Churandy Martina klokte 6,82 en werd daarmee vierde.

Naomi Sedney liep in de finale 7,28 en bleef daarmee onder de limiet voor de EK indoor, die over een paar weken in het Poolse Torun worden gehouden.

Sedney kwam vrijwel gelijk over de streep met Jamile Samuel, die dezelfde tijd kreeg maar op basis van de fotofinish genoegen moest nemen met zilver. Het brons was met 7,38 voor Marije van Hunenstijn.