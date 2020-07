Beresterke Akinfenwa (102 kilo) maakt promotie, Klopp viert feestje mee

Topscorer van de Premier League zal hij wel nooit worden. Maar toch behoort Adebayo Akinfenwa (38 jaar) al jaren tot de bekendste spitsen van het Engelse voetbal. En dat heeft vooral te maken met zijn imposante postuur en zijn aanstekelijk opgeruimde karakter.

De Engelsman met Nigeriaanse roots noemt zichzelf The Beast. En dat zal menig verdediger ook gedacht hebben als ze de strijd aan moesten binden met de 1,85 meter lange en 102 kilo zware spierbundel.

Bij Akinfenwa is niets logisch. Zo begon hij zijn loopbaan bij FK Atlantas in Litouwen (waar hij de winnende maakte in de finale om de Litouwse beker), speelde een jaar in de competitie van Wales en begon daarna aan een odyssee in de lagere divisies van het Engelse voetbal.

Computerspel en kledinglijn

Overal waar hij kwam scoorde Akinfenwa, maar een kans op een hoger niveau dan het derde kreeg hij niet. Wel groeide hij uit tot een cultheld, met een prominente plek in computerspel FIFA en een eigen kledinglijn. In 2017 kwam zelf zijn biografie uit, getiteld 'The Beast'. Ondertitel: "They told me I was too big too play football (Ze zeiden dat ik te zwaar was om te voetballen)".

Die Adebayo Akinfenwa schreef gisteren geschiedenis met het bescheiden Wycombe Wanderers. In een leeg Wembley won Wycombe met 2-1 van Oxford United en promoveerde zo voor het eerst naar het Championship.

Als een kind zo blij stond hij na afloop de media te woord.