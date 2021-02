Complotdenkers hebben het gemunt op gedenkstenen Vaatstra en Verstappen

De inwoner van Bodegraven - die een crimineel verleden heeft - zegt op Telegram dat hij begin jaren 80 als peuter met drie andere kinderen getuige was van de "satanische kindermoorden". Ook op het graf van een van deze vermeende medegetuigen - een man die in 2007 overleed na een ongeluk - zijn boeketten en briefjes gelegd. De bloemen zijn op verzoek van de familie verwijderd door de gemeente.

De begraafplaats wordt inmiddels beveiligd, maar Van der Kamp dringt aan op meer actie vanuit het Openbaar Ministerie. "We moeten onszelf weerbaar maken. Deze mensen moeten we als samenleving niet serieus nemen."

Christiaan van der Kamp, burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, reageert geschokt. "Dit is een enorme inbreuk op de privacy en de grafrust. Het is niet te geloven wat het met de nabestaanden doet. Er heerst boosheid, verdriet en ongeloof."

De complotdenkers betrekken ook prominente ex-Bodegravenaren bij hun verhaal, zoals voormalig Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert en Volkskrant-journalist Natalie Righton. Ze worden "elitekinderen" genoemd en zouden zijn "gehypnotiseerd en gehersenspoeld" als onderdeel van een oud CIA-programma. Righton noemt de beschuldigingen verschrikkelijk: "Het is de grootst mogelijke onzin, die mensen moeten zich kapot schamen."

De acties worden aangevoerd door ex-journalist Micha Kat, die Jaap van Dissel een "sado-pedomoordenaar" noemt en ook veel andere prominenten ongefundeerd beschuldigt van pedofilie. Het RIVM heeft aangifte tegen Kat gedaan voor smaad en laster. Ook de gemeente Bodegraven doet aangifte, voor smaad en laster en voor opruiing. De gemeente bereidt ook aangiften tegen andere complotdenkers voor.

Kat hangt al ruim een half jaar een gevangenisstraf boven het hoofd voor smaad, laster en bedreiging van journalisten. Hij ontloopt zijn straf in Noord-Ierland, waar hij in december werd aangehouden op grond van een opsporingsbevel. Kat werd op borgtocht vrijgelaten en is in afwachting van een beslissing over uitlevering aan Nederland.

