Koploper Atlético loopt weer averij op tegen Levante

In Spanje heeft koploper Atlético Madrid voor de tweede keer in vier dagen tijd tegen Levante punten verspeeld. Na de 1-1 van woensdag in Valencia, leed de koploper zaterdag in Madrid z'n eerste nederlaag in twaalf competitieduels: 0-2.

Levante kwam voor rust op voorsprong door een van richting veranderd schot van José Luis Morales, die eerder al rakelings naast had geschoten. Atlético werd pas in de tweede helft gevaarlijk. Luis Suárez trof met een vrije trap de paal en João Félix, Mario Hermoso, Marcos Llorente en Thomas Lemar misten ook kansen.

Levante, dat nog nooit in de competitie bij Atlético gewonnen had, hield stand en Jorge de Frutos schoot de late 0-2 in het door Jan Oblak verlaten doel.

Real en Barça op de loer

Door de nederlaag kan Real Madrid vanavond op drie punten komen van de stadgenoot wanneer het wint bij Real Valladolid. Morgen neemt FC Barcelona het in eigen huis op tegen Cádiz. Barça komt bij een zege op zes punten van Atlético.