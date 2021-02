Korrel bekroont topdag met goud op Grand Slam in Tel Aviv

Simeon Catharina was snel klaar in Tel Aviv. De Hagenaar werd in deze klasse in zijn eerste partij op zijn rug gegooid door de Braziliaan Leonardo Gonçalves.

Judoka Michael Korrel heeft bij de grandslamwedstrijden in Tel Aviv goud veroverd in de klasse tot 100 kilogram. In de finale won de nummer vijf van de wereld dankzij een golden score (waza-ari) van de mondiale nummer twee en Europees kampioen Peter Paltchik uit Israël.

Verkerk doet goede zaken met bronzen plak

Marhinde Verkerk veroverde in Tel Aviv brons in de klasse tot 78 kilogram en boekte zo belangrijke winst in de strijd met Guusje Steenhuis om een ticket voor de Olympische Spelen.

Steenhuis verloor in de kwartfinales van de Duitse Luise Malzahn (waza-ari) en in de herkansingen van de Kroatische Karla Prodan (ippon) en werd uiteindelijk zevende.

Verkerk (WK-goud in 2009 en EK-goud in 2015) boog in de kwartfinales voor oud-wereldkampioene en viervoudig Europees kampioene Audrey Tcheuméo (waza-ari), versloeg in de herkansingen Aleksandra Babintseva (ippon) en was in de strijd om het brons Malzahn (twee keer tweede op de EK) de baas met waza-ari.