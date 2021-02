Eintracht brengt koploper Bayern München derde competitienederlaag toe

Koploper Bayern München heeft in de Bundesliga opnieuw averij opgelopen. Na de 3-3 tegen Arminia Bielefeld was nu nummer vier Eintracht Frankfurt met 2-1 te sterk voor de Zuid-Duitsers, die anderhalve week geleden nog in Qatar de wereldbeker veroverden.

Bij het thuis nog ongeslagen Eintracht speelde Amin Younes een hoofdrol, althans in de eerste helft. De huurling van Napoli zette de aanval op waaruit de Japanner Daichi Kamada voor 1-0 zorgde. Met een schot in de kruising maakte de oud-Ajacied zelf de 2-0. Eerder al had hij bijna keeper Manuel Neuer verrast met een schot vanaf de eigen helft.

Na rust nam Bayern het initiatief over. Robert Lewandowski tikte de 2-1 binnen - zijn 26ste Bundesliga-doelpunt alweer dit seizoen - en die tegentreffer deed de thuisploeg wankelen. Veel kansen op de gelijkmaker kwamen er echter niet. Alleen Kingsley Coman was een keer echt dicht bij de 2-2; hij tikte echter naast.