PEC ontslaat trainer Stegeman na nederlaag in Emmen • AZ blijft in race om plek 2

Wie van de drie? Van de onderste drie ploegen in de eredivisie zullen er aan het einde van het seizoen twee rechtstreeks degraderen. Willem II verloor vrijdag met 6-0 van FC Utrecht. Een ongeïnspireerd ADO Den Haag verloor kansloos van Fortuna Sittard.

En dus is de stemming bij hekkensluiter FC Emmen zonder enige twijfel het beste.

"Dit was de 23ste, hè...? Dan is het weleens lekker om eindelijk te kunnen zeggen dat je een keer hebt gewonnen." De 3-2 overwinning op PEC Zwolle heeft de gemoederen bij FC Emmen goed gedaan. "En we hebben terecht gewonnen ook", vindt trainer Dick Lukkien.

De eerste 22 competitieronden bleef de club verstoken van een zege en dat ging flink knagen bij de hekkensluiter. Vandaar dat de winst op PEC veel betekende voor Lukkien. "Ja, zeker. Je kunt als trainer allerlei verhalen houden, maar uiteindelijk moet dat gevoed worden met resultaten op het veld. Gelukkig kennen we elkaar al langer hier; ze weten waar ik voor sta. Maar dat die overwinning heel belangrijk is voor mij, daar kan geen misverstand over bestaan."

