El Khayati terug in eredivisie • Griek kopt VVV naast AZ • eerste zege Emmen

"We zijn overduidelijk degradatiekandidaat nummer één, met stip. Maar je kunt beter ophouden met sporten als je dat accepteert en zegt: het is maar zo." Aan het woord is Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter van FC Emmen. Hoewel de vooruitzichten voor zijn club somber zijn, blijft hij strijdbaar.

FC Emmen won dit seizoen nog geen enkele wedstrijd en heeft de rode lantaarn met 6 punten uit 22 wedstrijden stevig in handen. Emmen heeft 7 punten minder dan ADO Den Haag, dat nu als nummer 16 op een plek staat die een tweede kans biedt via de nacompetitie. Directe handhaving lijkt nu al uit zicht met een achterstand van liefst 13 punten op RKC Waalwijk.

Het is niet ongebruikelijk in dit soort omstandigheden dat de trainer de laan wordt uitgestuurd, meestal kort nadat het vertrouwen in hem is uitgesproken. De 54-jarige Lubbers wil nog niets van weten van een vertrek van Dick Lukkien: "Omdat het vertrouwen er gewoon nog is, over en weer. We hebben met elkaar hele mooie tijden beleefd. Dit seizoen gaat het aanmerkelijk minder, maar we hebben natuurlijk allemaal fouten gemaakt. Om hier nou de trainer de schuld van te geven, dat gaat me wat te ver..."

Lees het hele artikel over Emmen en trainer Dick Lukkien.