Hoe meer stappen, hoe lager de premie: gedragsbeloning in trek bij verzekeraars

fit - NOS

Hoe meer stappen je op een dag zet, hoe meer premie of cadeaubonnen je krijgt van je (aanvullende) zorgverzekeraar. Of: hoe rustiger je met de auto een bocht neemt, hoe goedkoper je autoverzekering. Steeds meer Nederlanders vinden hun weg naar 'leefstijlverzekeringen': meestal vormgegeven als gezondheidsprogramma dat werkt met een financiële beloning in ruil voor gezond of veilig gedrag. Daarvoor kijkt de verzekeraar naar persoonlijke data, gemeten via een app of dongel in de auto. Dat dit in trek is, is niet zo gek, zegt zorgeconoom Marcel Canoy. "Veel mensen hebben al een gezondheidsapp. Zij zijn vertrouwd met de technologie. Daarnaast is gezondheid een groter maatschappelijk probleem geworden. Het is logisch dat verzekeraars hierop inspringen. Bovendien levert gezondheidspreventie hen geld op."

Afgelopen jaar zagen aanbieders van leefstijlprogramma's hun klantenaantallen verdubbelen. Menzis biedt sinds 2012 een gratis gezondheidsprogramma aan voor verzekerden en onverzekerden. In 2017 voegde de verzekeraar daar het verdienen van punten - en dus geld - aan toe. Het programma groeide naar zo'n 400.000 gebruikers, waarvan nu 87.000 maandelijks actief zijn. Ook ASR kwam in 2019 met een gezondheidsprogramma dat nu 45.000 betalende leden telt, een verdubbeling ten opzichte van een halfjaar geleden. Ook meer in trek zijn de rijstijl- of rijgedragverzekeringen. Een polis van ANWB die sinds 2016 bestaat, groeide afgelopen jaar met zo'n 20.000 naar 70.000 polishouders, de grootste toename tot nu toe. Ook Risk, een provider voor tussenpersonen, zegt een stijgende lijn te zien in het aantal klanten, vooral jongeren. Zowel ANWB als Risk zegt dat het aantal schadegevallen en verkeersongelukken bij deze polissen significant is afgenomen.

Er zijn ook zorgen. Zo vraagt de Consumentenbond zich bij rijstijlverzekeringen af in hoeverre de privacy is gewaarborgd. "Want verzekeraars en andere bedrijven verzamelen soms meer gegevens dan noodzakelijk." In het geval van de gezondheidsprogramma's van verzekeraars wordt ook gevraagd naar tailleomvang en bloeddruk. Bij ASR geldt dat hoe meer van deze bijzondere persoonsgegevens je aanlevert, hoe meer punten je verdient. De verzekeraar zegt zich daarbij te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Data afstaan in ruil voor geld of cadeaubonnen, daar moet je goed over nadenken, zegt Canoy. "Maar zolang mensen zich bewust zijn van de implicaties en de verzekeraars worden gecontroleerd door een toezichthouder, zie ik geen probleem." 'Grotere kloof' Niet elke verzekeraar is gecharmeerd van het concept. Zo zegt CZ dat de solidariteit in het geding kan komen. "Solidariteit betekent dat je ook bereid moet zijn om te betalen voor anderen, het uitgangspunt van verzekeren. Wij dragen gezamenlijk risico, ook bij de aanvullende verzekering", aldus een woordvoerder. Volgens CZ zouden leefstijlkortingen bovendien kunnen leiden tot een grotere kloof tussen bevolkingsgroepen. "Voor de leefstijl van jouw verzekerde kan het een positief gevolg hebben, maar sommige mensen vallen buiten de boot. En als die daardoor op een of andere manier te maken krijgen met hogere kosten kan dat onbedoelde maatschappelijke effecten hebben."

Nadine (36) (achternaam bekend bij de redactie) begon in april 2020 met ASR Vitality. Aanvankelijk omdat het gratis werd aangeboden bij haar verzekering. Ze is secretaresse en zit door de lockdown veel thuis, daardoor had ze de behoefte om meer te bewegen. "Ik ben een echte couch potato. Ik dacht niet dat dit mij zou helpen, maar ik ben er toch betere keuzes door gaan maken." Om het eerste doel te behalen, moest ze elke dag 10.000 stappen zetten. "Dat lukte en na een maand had ik al twintig euro aan cadeautegoed verdiend." Nadine combineert wandelen met in huis dansen, springen en lopen. "Hoe stom dan ook: geld helpt. Met alleen een smartwatch en het bijhouden van je activiteit, krijg je geen beloning. Ik heb mijzelf nu een groter doel gesteld: als ik al mijn punten haal, mag ik van dat geld na een jaar een nieuwe keukenmachine kopen."