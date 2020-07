Undercoveragenten in actie: geen geheime operaties, maar bureauwerk

Undercoveragenten voeren vanaf vandaag actie. In plaats van dat ze verdachten observeren of verborgen camera's plaatsen, gaan agenten van de eenheid Midden-Nederland vandaag bureauwerk doen. Ze willen een beter salaris en een terugkeer van diverse vergoedingen.

De agenten van de politiedienst Observatie en Techniek praten volgens politievakbond ACP inmiddels vijf jaar over hun arbeidsvoorwaarden, en die gesprekken hebben volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van de vakbond tot niets geleid.

"Ze krijgen in toenemende mate te maken met kosten voor het werk dat ze moeten doen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Als je bezig bent met een actie en van de ene op de andere dag specifieke spullen nodig hebt, dan kun je die niet kopen met een politiepasje. Dan moeten collega's voorschieten en niet zelden schieten ze daarbij in."

Problemen

De undercoveragenten hebben volgens Van de Kamp regelmatig een andere identiteit voor het werk dat ze moeten doen, omdat het werk vertrouwelijk en ook gevaarlijk kan zijn. "Ze zijn dagelijks bezig met zware criminaliteit op te helpen sporen. Bijvoorbeeld door het volgen of observeren van verdachten of het plaatsen van afluisterapparatuur. Dat komt nu dus in het gedrang."

De vakbondsvoorzitter verwacht dat burgers weinig last zullen hebben van de acties, maar politieonderzoeken des te meer. "Het zijn vaak belangrijke en ingewikkelde onderzoeken die zware criminaliteit in zich hebben. Die zaken komen in de vertraging, of zullen niet meer door kunnen gaan."

Oost-Nederland

Van de Kamp zegt dat het werk inmiddels dusdanig zwaar is, dat er een "passende beloning" tegenover moet staan. Nu verdienen undercoveragenten in sommige gevallen minder dan een wijkagent.

Naast de actie van vandaag in Midden-Nederland voeren undercoveragenten in Oost-Nederland morgen actie. "En dan zien we wel wat de reactie van de werkgever is", aldus Van de Kamp. "Indien nodig zullen we doorgaan."

Undercoveragenten waren onder meer betrokken bij de vondst van martelcontainers in Wouwse Plantage: