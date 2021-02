Boeing verliest stukken metaal bij Maastricht, twee lichtgewonden

Het toestel vloog op drie motoren verder en is inmiddels geland op de luchthaven van de Belgische stad Luik.

Ook raakten auto's en woningen beschadigd. De omvang van de schade is onduidelijk.

In de omgeving van Meerssen kwamen stukken metaal van het toestel naar beneden. Twee mensen zijn hierdoor geraakt, ze liepen lichte verwondingen op. Een vrouw moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis.

Een vrachttoestel van chartermaatschappij Longtail Aviation uit Bermuda heeft bij het vertrek vanaf Maastricht Aachen Airport motorproblemen gehad. Een van de vier motoren van de Boeing 747 vloog kort na het opstijgen in brand en verloor stukken van de turbinebladen, meldt een woordvoerder van de luchthaven.

'Een stuk ijzer is door mijn dak heen gekomen' - NOS

De politie waarschuwt mensen niet aan de onderdelen van het vliegtuig te zitten, maar de politie te bellen.

De Boeing 747 vertrok rond 16.10 uur vanaf de luchthaven bij Maastricht met als bestemming New York. Het toestel cirkelde enige tijd rondjes in de buurt van Luik, op zo'n drie kilometer hoogte, in afwachting van de landing.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is begonnen met een verkennend onderzoek naar het incident.