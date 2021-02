Mollema staat leiding af aan Woods: 'Maar slotrit is over mijn trainingswegen'

Bauke Mollema is zijn leiderstrui in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var kwijtgeraakt. Net als vrijdag moest er gesprint worden op een venijnige slotklim. Vrijdag was Mollema nog de snelste, maar zaterdag moest hij zijn meerdere erkennen in Michael Woods.

De 34-jarige Canadees van Israël Start-Up Nation, vierde in de openingsrit, bleef Mollema in de 168,9 kilometer lange rit met start en finish in Fayence 0.02 voor. In het algemeen klassement heeft Mollema nu 0.01 achterstand op Woods.

"Woods was de sterkste vandaag", zei Mollema na afloop op de sociale mediakanalen van zijn ploeg Trek-Segafredo. "Hij begon als eerste. Ik zat in zijn wiel, maar kon er niet voorbij. Ik word niet vaak eerste en tweede in twee dagen, dus ik ben tevreden. En morgen is het voor de echte klimmers."