Lange rijen auto's bij wasstraten om pekelresten weg te spoelen

Het is vandaag razend druk bij autowasstraten. Op sommige plekken loopt de wachttijd op tot twintig minuten of langer.

Automobilisten willen zo snel mogelijk van de pekelresten op hun auto af, nu de temperaturen oplopen. "Dat zorgt ervoor dat mensen nog sterker het gevoel hebben dat er niet meer gestrooid zal worden", zegt wasstraateigenaar Mathijs Kleiboer uit Apeldoorn tegen Omroep Gelderland. "En bij het mooie weer komt er ook nog bij dat je weer naar buiten wil, eropuit in een mooie, schone auto. Iedereen wil een blinkende auto."

Het advies is om niet te lang te wachten met het schoonspoelen van de pekel die zich vorige week heeft vastgezet in de wielkasten, op de lak en rubberen onderdelen zoals banden en strips. Het zout droogt het rubber uit en kan metalen onderdelen van de auto aantasten. Ook sensoren van de elektronica kunnen kapotgaan of ontregeld raken door zout en straatvuil.

Meldingen van lange rijden bij de autowasstraten komen uit het hele land. In het Friese Dokkum liep vanochtend de wachttijd zelfs even op tot drie kwartier, maar daar gaf de wasstraat korting aan automobilisten die zich vroeg meldden.