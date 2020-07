Aantal rokers onder jongvolwassenen wil maar niet dalen

Het aantal rokers tussen de 20 en 24 jaar oud blijft onverminderd hoog, blijkt uit cijfers van het RIVM en CBS. Vorig jaar rookte iets minder dan een op de drie mensen in die leeftijdsgroep. Dat is sinds 2014 nagenoeg niet veranderd.

Het Trimbos-instituut, het kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid, noemt het opvallend dat het aantal rokende jongvolwassenen niet daalt, omdat het aantal rokende volwassenen in die periode is gedaald van bijna 26 procent naar bijna 22 procent.

Marc Willemsen van het instituut zegt zich zorgen te maken dat het percentage jongvolwassen rokers hoog blijft. "Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer van af te komen."

Er zijn relatief weinig jongvolwassenen die dagelijks een sigaret opsteken. De meerderheid is gelegenheidsroker. Maar in de leeftijdsgroep 25 tot 29 jaar gaan meer mensen elke dag roken. Willemsen vindt het daarom belangrijk om de jongeren op tijd te motiveren om te stoppen.

'Stress is onderliggend probleem'

Bijna een derde van de rokers ondernam vorig jaar een serieuze poging om te stoppen. Van de jongvolwassenen die dat niet deden, hoorde het kennisinstituut dat ze vooral roken om te ontspannen. "Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen", stelt Willemsen. "Het is belangrijk om hier verdiepend onderzoek naar te doen om deze jongeren uiteindelijk te helpen met stoppen met roken."

Omdat er bij volwassenen wel een dalende trend te zien is, stelt Willemsen dat het Trimbos de jongvolwassenen niet goed weet te bereiken met informatie. "Er is bij deze groep weinig animo om hulp in te schakelen bij het stoppen met roken. Dat is zorgelijk omdat stoppen zonder hulp regelmatig mislukt. Het is tegelijk wél de groep waar de tabaksindustrie haar marketing op richt, bijvoorbeeld via influencers op social media."