Everton bezorgt Liverpool vierde thuisverlies op rij, Chelsea speelt 1-1

Everton heeft de Merseyside Derby tegen Liverpool met 2-0 gewonnen. De laatste keer dat 'The Toffees' daar op bezoek op Anfield in slaagden was in september 1999. Everton is nu in punten naast de stadsrivaal gekomen, maar heeft nog een duel tegoed.

Voor de thuisploeg was het al de vierde nederlaag op eigen terrein op rij, een evenaring van het clubrecord uit 1923. Tot aan de negatieve reeks waren de Reds 68 duels ongeslagen geweest in eigen huis.

Everton kwam in de 238ste aflevering van de stadsderby al snel tot scoren. Richarlison schoof na een steekpassje van James Rodriguez de bal in de hoek. Liverpool viel aan en Jordan Henderson volleyde bijna raak; Jordan Pickford redde net. Alisson Becker deed hetzelfde aan de andere kant bij een kopbal van Seamus Coleman.

Even was het na rust bij Everton pompen of verzuipen. Maar de bezoekers kregen het achterin weer op orde en Liverpool liep zich steeds weer vast. Een counter leidde zelfs tot de 0-2. Dominic Calvert-Lewin viel na een gemiste kans over Trent Alexander-Arnold, waarna Gylfi Sigurdsson vanaf de penaltystip het vonnis velde.

Remise Chelsea, met Ziyech als invaller

Chelsea heeft genoegen moeten nemen met een 1-1 gelijkspel bij Southampton. Op papier leek het een eenvoudige klus voor de Londense topclub, aangezien Southampton de nummer dertien van de ranglijst is en bovendien de voorbije zes duels had verloren. Chelsea, dat onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel de laatste vier competitieduels had gewonnen, is de nummer vier van de Premier League.