Chelsea, met Ziyech als invaller, moet gelijkspel slikken bij Southampton

Chelsea heeft genoegen moeten nemen met een 1-1 gelijkspel bij Southampton. Op papier leek het een eenvoudige klus voor de Londense topclub, aangezien Southampton de nummer dertien van de ranglijst is en bovendien de voorbije zes duels had verloren. Chelsea, dat onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel de laatste vier competitieduels had gewonnen, is de nummer vier van de Premier League.

Van enig statusverschil was op het veld echter niets te merken. Na een halfuur spelen was het de Japanner Takumi Minamino die Southampton op voorsprong bracht. Pas na de thee bracht Mason Mount uit een strafschop Chelsea weer op gelijke hoogte te zetten.

Hakim Ziyech moest ook nu weer genoegen nemen met een plaats op de bank bij Chelsea. Pas een kwartier voor tijd bracht Tuchel hem in het veld, als vervanger voor een andere invaller, Callum Hudson-Odoi. Laatstgenoemde mocht een klein halfuur zijn kunsten vertonen, maar kon kennelijk zijn trainer niet overtuigen.

Ook het inbrengen van Ziyech leidde niet tot een kentering in de wedstrijd. De oud-Ajacied maakte weinig indruk. Chelsea blijft door het gelijkspel op de vierde plek steken, maar kon zondag worden gepasseerd door West Ham United.