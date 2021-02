Maximumaantal deelnemers bereikt bij protest op Malieveld

Bij een demonstratie op het Malieveld in Den Haag is het maximumaantal deelnemers bereikt, meldt de gemeente Den Haag. Er mogen zo'n honderd mensen bij het protest zijn. Meer deelnemers is vanwege de volksgezondheid niet verantwoord, zegt de gemeente. Nieuwe betogers worden dan ook geweerd.

Het protest was op Facebook aangekondigd als een demonstratie tegen politiegeweld, maar de organisatie heeft dat evenement geannuleerd. Wel circuleerden op sociale media oproepen om op persoonlijke titel naar het Malieveld te komen. Er zijn ook mensen die demonstreren tegen de coronaregels.

Naar huis gaan

"Op dit moment roepen we betogers die nog komen op om terug naar huis te gaan", zegt een politiewoordvoerder. "Er kunnen geen nieuwe mensen meer aansluiten." Volgens de politie verloopt het protest prima.

Rondom het Malieveld staan borden met de mededeling dat het maximumaantal betogers is bereikt, en ook is er veel politie aanwezig.