Waterpoloërs door winst op Georgië naar duel om vijfde plaats

De olympische droom van de waterpoloërs lag vrijdag al in duigen na de nederlaag tegen Montenegro in de kwartfinales. Toch moest Nederland een dag later alweer aantreden tegen Georgië en wacht zondag nog de strijd om de vijfde plaats, omdat Oranje met 14-11 te sterk was voor de Georgiërs.

Nederland begon sterk tegen de Georgiërs, die in de kwartfinales het onderspit delfden tegen Kroatië (6-15). Met mooie afstandsschoten nam de ploeg van bondscoach Harry van der Meer in het eerst kwart een voorsprong van 4-1. Bilal Gbadamassi, Kjeld Veenhuis, Pascal Janssen en Jesse Nispeling namen de treffers voor hun rekening.

Georgië kwam in het begin van het tweede kwart iets terug, maar aan de hand van Janssen en Gbadamassi, die beiden twee keer scoorden, liep Oranje toch uit naar 8-4. Het derde kwart was voor Georgië, dat één doelpunt meer maakte dan Nederland en de achterstand verkleinde tot drie doelpunten (11-8).

Ook in het laatste kwart zetten de Georgiërs Nederland flink onder druk. Ze kwamen terug tot 12-10. Georgië wist echter niet door te drukken, waardoor de zege van Nederland niet meer in gevaar kwam.

Geen eendagsvlieg

"We zaten wel even in zak en as", omschreef Janssen het gevoel bij het Nederlands team na het mislopen van een olympisch ticket. "Maar we hebben uiteindelijk tegen elkaar gezegd dat het zonde zou zijn om niet de laatste twee wedstrijden ook nog even te laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn en dat we ons niveau kunnen vasthouden."

Dat is gelukt met de zege op Georgië. Janssen: "Ik ben onwijs trots op de jongens. We hebben fantastisch gespeeld dit toernooi en zijn bij tijd en wijle boven onszelf uit gestegen. Daar kunnen we de komende tijd echt nog op teren."

