Twee betogers in Myanmar gedood door politiekogels

Twee demonstranten in Mandalay, in Myanmar, zijn omgekomen toen de politie schoten loste om een groep betogers uit elkaar te drijven. Dat bevestigen hulpverleners aan persbureau Reuters.

Gisteren werd al bekend dat een jonge vrouw was overleden nadat de politie haar door het hoofd schoot tijdens een demonstratie. Voor zover bekend is zij de eerste demonstrant die om het leven kwam bij de aanhoudende protesten tegen de militaire staatsgreep. Vandaag zijn daar dus nog twee doden bijgekomen.

Een van de slachtoffers overleed op straat nadat de oproerpolitie hem in het hoofd had geschoten. De ander werd geraakt door een kogel in de borst en bezweek aan zijn verwondingen.

Grote onrust

Sommige demonstranten schoten met katapulten op de politie in Mandalay. Die reageerde hierop met traangas en schoten. In eerste instantie was het niet duidelijk of er rubberen of echte kogels werden gebruikt.

"Twintig mensen raakten gewond en twee zijn er dood", zegt een van de hulpverleners tegen Reuters. De betogers eisen dat de militaire regering opstapt en ook willen ze dat het leger politiek leider Aung San Suu Kyi vrijlaat.

In Myanmar leidde de militaire staatsgreep van 1 februari en de arrestatie van Suu Kyi tot grote onrust. Haar partij had de parlementsverkiezingen gewonnen, maar het leger beweert dat er is gefraudeerd. Sindsdien wordt er dagelijks gedemonstreerd in het land. Op de betogingen komen tienduizenden mensen af.