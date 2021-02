Politici missen in coronatijd noodzakelijk contact met kiezers

PVV-leider Wilders op campagne in 2019 - ANP

Over ruim drie weken zijn er verkiezingen, maar de campagne daarvoor wil nog niet echt op gang komen. Politieke partijen worstelen met de coronaregels, waardoor deze keer alles anders moet. Ze missen daardoor het zo belangrijke directe contact met de kiezers. Vier jaar geleden, bij de vorige stembusgang, organiseerde GroenLinks nog grote 'meet-ups' met lijsttrekker Jesse Klaver. Honderden mensen kwamen af op die bijeenkomsten in theaters en zalen. Andere lijsttrekkers trokken in bussen door het land, gingen van deur tot deur. Zelfs Geert Wilders, de zwaar beveiligde voorman van de PVV, nam verschillende keren een bad in de menigte op een markt. Dit jaar zullen we dat weinig zien. De meeste partijen durven het nu niet aan om hun lijsttrekkers met grote groepen kiezers in contact te brengen. Van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben alleen Denk en Forum voor Democratie aangekondigd dat ze echt het land in gaan. Met een camper en een podiumwagen. Voorzichtig De traditionele middenpartijen zoals VVD, CDA, D66 en PvdA doen het voorzichtiger aan. Natuurlijk staan vrijwilligers van die partijen op markten om folders te verspreiden, maar de lijsttrekkers zullen veel minder vaak in gesprek kunnen gaan met mensen op straat. Ze willen alles zo veel mogelijk conform de coronavoorschriften doen. Hoe belangrijk dat is bleek afgelopen week wel weer, toen CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra onder vuur kwam te liggen omdat hij, tegen de regels in, een paar rondjes had geschaatst op de overdekte ijsbaan Thialf in Heerenveen. "We proberen het volgens de regels te doen, maar zelfs dat gaat niet altijd goed", glimlacht Hoekstra over die faux pas. "Het is lastig deze keer. Het klassieke campagnevoeren, met elkaar de straat op, is er nu niet bij. Ik vind dat jammer. Je krijgt ook altijd respons van mensen. Ze willen weten wat je wilt als partij. En je krijgt feedback." Hoekstra over deze campagne:

Hoekstra: jammer dat we niet de straat op gaan - NOS

Nog meer zal deze campagne de nadruk op online-evenementen liggen, en op boodschappen via sociale media. Die trend was al langer zichtbaar, maar is nu echt doorgebroken. Partijen kopen advertenties in bij Facebook en Google, om hun kiezers rechtstreeks te bereiken.

Online-advertenties Partijen hoeven niet allerlei slimme trucjes uit te halen om hun boodschap bovenaan je timeline te krijgen. Ze kunnen er ook gewoon voor betalen. "Facebook en Google laten partijen adverteren op basis van jouw interesses of zoekgedrag", zegt techredacteur Joost Schellevis.



Recent doet vooral het CDA dat flink: in de afgelopen maand heeft de partij al ruim 100.000 euro overgemaakt aan Facebook in ruil voor advertenties. Op de langere termijn gaat Forum voor Democratie aan kop: sinds maart 2019 heeft die partij voor ruim 4 ton online geadverteerd. Oudere data zijn niet beschikbaar.



Op Google geeft vooral D66 veel geld uit: in de laatste vier weken ruim 50.000 euro. Het gat met de nummer twee is groot: GroenLinks gaf 'maar' 6800 euro uit.

Gaan de lijsttrekkers van de grote partijen dan helemaal niet meer het land in? Jawel, maar grote groepen mijden ze het liefst. In plaats daarvan gaan ze op werkbezoek naar bedrijven of instellingen. In de hoop dat er een camera of een journalist in de buurt is. Ook Geert Wilders ziet het als een groot nadeel dat hij nu niet onder de mensen kan zijn. "Ik kom niet zo vaak buiten, dus ik genoot daarvan." Op een vrachtwagen gaan staan en een toespraak houden, dat ziet hij niet zitten. "Een toespraak houden doe ik hier in de Kamer ook, ik wil juist met mensen praten, tussen ze in staan. En dat gaat nu veel moeilijker." Wilders mist het contact met de kiezer:

Wilders: ik wil tussen de mensen staan - NOS