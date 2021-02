Nederland massaal naar buiten: 'We zijn het binnen zitten beu'

Dagjesmensen bij de Pyramide van Austerlitz tijdens het eerste lenteweer dit jaar - ANP

Met volop zon en lenteachtige temperaturen lijkt heel Nederland onderweg. Veel vakantieparken zijn volgeboekt. In de bossen is het vanaf vanochtend vroeg al druk. Op de stranden verwachten de paviljoens eindelijk weer eens omzet te draaien, ook al mogen zij geen gasten binnen ontvangen. "Het geeft zoveel energie. We vinden het lekker om weer bezig te kunnen zijn", aldus Thomas de Boer van strandpaviljoen Enkhuizen bij NH Nieuws. "Iedereen moet op het strand zijn eigen drankje nuttigen. Maar met een muziekje en een zonnetje erbij, is dat natuurlijk hartstikke gezellig." "De mensen willen er eens uit. Ze zijn het binnen zitten helemaal beu", zegt Arthur van Disseldorp van Recron, de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven.

Schapen en lammetjes en Spaarndam - NOS ooggetuige | Bart Bruyns

De 523 bungalows in vakantiepark Het Vennenbos in het Brabantse Hapert zijn allemaal verhuurd. "Dat is voor eerst sinds afgelopen zomer", aldus manager Jeffrey Stultjens bij Omroep Brabant. Normaal gesproken zijn het tropisch zwemparadijs en de indoor speelterreinen de grote trekpleisters van het park. Door corona zijn die nu dicht. "Toch komen de mensen graag naar ons park. Door het mooie weer hebben we op het laatste moment nog flink wat boekingen gehad. De gasten komen nu voor de prachtige natuur in deze omgeving. Even lekker genieten."

Krokussen, in nog geen week tijd tot volle bloei gekomen, in Nederhorst den Berg - NOS ooggetuige | Francis Boomsma-Van Orden

"Ik was er wel aan toe", zegt een van de gasten van het Vennenbos. "Toen we vorig weekend boekten, lag er nog sneeuw en ijs. Deze temperaturen zijn wel een mooie meevaller." Dat de attracties gesloten zijn, vindt ze niet erg. "We hebben twee kleine kinderen. Het zullen wel heel veel speeltuintjes worden." Op laatste moment volgeboekt Op vakantiepark de Flaasbloem in Chaam loopt parkmanager Edward Nederend ook al blij rond. "We hadden vijftien annuleringen van Belgische en Duitse gasten die normaal gesproken in deze periode naar ons park komen. Vanwege het mooie weer is alles toch nog bezet geraakt." Lang niet iedereen gaat de natuur in of het strand op. In Rotterdam kun je Stadswandeling010 lopen. Met daarbij de mogelijkheid om een hapje en drankje af te halen bij cafés en restaurants langs de route. Aanvankelijk verbood de gemeente het initiatief uit angst dat de coronamaatregelen niet gehandhaafd kunnen worden. Maar nu is er toch toestemming, omdat telkens wisselende routes worden gelopen. "Hartstikke fijn dat we dóór mogen", aldus Rutger Van Stigt Thans, een van de initiatiefnemers, bij Rijnmond. Voor vandaag en morgen hebben zich al honderden mensen aangemeld.

Drukte op een Brabants vakantiepark - Omroep Brabant